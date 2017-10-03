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Пограничники задержали в Крыму находящегося в федеральном розыске украинца

Происшествия
3 октября, 7:25 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, октября. /ТАСС

Житель Киева 1987 года рождения подозревается в мошенничестве и сбыте наркотиков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Российские пограничники задержали при попытке выехать из Крыма гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону.

"Сотрудники Пограничного управления задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, который имел намерение скрыться от российских следственных органов за рубежом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Украины, житель Киева, 1987 года рождения был задержан в пункте пропуска "Армянск" на севере Крымского полуострова.

В частности, было выяснено, что он является подсудимым по уголовному делу согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и находится под подпиской о не выезде. Кроме того, он был объявлен в розыск полицией Феодосии, которая подозревает его в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Сообщается, что в отношении подсудимого изменена мера пресечения на заключение под стражу.

В Погрануправлении отметили, что с начала 2017 года пограничниками при попытке пересечь государственную границу РФ выявлено свыше 60 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Все задержанные установленным порядком переданы правоохранительным органам.

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