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В Якутии в опрокинувшемся в водоем автомобиле погибла восьмилетняя девочка

Происшествия
3 октября, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Сообщается, что водитель не имел разрешения на перевозку пассажиров

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Автомобиль с шестью пассажирами опрокинулся на федеральной трассе "Колыма" в водоем, в результате ДТП утонула восьмилетняя девочка, шесть человек пострадали. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления ГИБДД МВД РФ по Якутии.

"На федеральной автомобильной дороге "Колыма" произошло ДТП с пострадавшими. Водитель 1995 г. р., следуя с пассажирами из села Томтор Оймяконского района в сторону Якутска, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в водоем. В результате ДТП один пассажир - 8-летняя девочка - погибла, 6 человек, в том числе двое детей, были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 22-летний водитель набрал пассажиров по объявлению в мессенджере. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, однако разрешения на перевозку пассажиров не имеет. В нарушение требований безопасности, он разместил в салоне несколько дополнительных сидений, ремни безопасности отсутствовали. Кроме того на автомобиле установлены шины с разными рисунками протектора.

"Погибшая девочка сидела в первом ряду рядом с бабушкой. В момент происшествия взрослые сумели выбраться из микроавтобуса, школьница погибла от утопления в водоеме. Водитель в момент ДТП был трезв. Водительское удостоверение молодой человек получил в августе 2016 года", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении водителя составлены административные материалы о нарушении правил перевозки детей, правил применения ремней безопасности, управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена и осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

В настоящий момент проводится процессуальная проверка.

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