Ремонт Нижне-Бурейской ГЭС перенесен на начало октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции в Амурской области, где 24 августа произошла авария, начнутся после 5-6 октября, когда верхний бьеф (часть водоема, реки или канала, примыкающая к водонапорному сооружению. Различают верхний бьеф, расположенный по течению выше водонапорного сооружения, и нижний бьеф, находящийся ниже него) станции достигнет нужной отметки, сообщается в оперативной сводке, опубликованной во вторник на сайте областного правительства.

"На Нижне-Бурейской ГЭС планируемая сработка водохранилища до отметки верхнего бьефа 127 м состоится ориентировочно 5-6 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалистам нужно, чтобы уровень в верхнем бьефе станции достиг 127-метровой отметки. Это позволит установить плоский затвор для обследования затвора № 1 и определения объемов ремонтно-восстановительных работ. Планировалось, что нужная отметка будет достигнута 15 сентября, затем этот срок отложили до 26 сентября.

24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, в результате была подтоплена пристанционная площадка. Ранее глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщил ТАСС, что после случившегося компания актуализирует сроки вывода станции на полную мощность. При этом в компании отметили, что перенос даты будет не существенным, а сам инцидент не помешает выводу станции на полную мощность до конца 2017 года.