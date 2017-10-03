Мошенники похитили 19 млн рублей под видом продажи недвижимости в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали руководителя фирмы, подозреваемого в похищении 19 млн рублей у граждан под видом продажи объектов недвижимости, сообщил врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники правоохранительных органов выявили мошенническую схему хищения денежных средств граждан посредством заключения предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимости", - сказал Титов.

По его словам, в 2013 году генеральный директор одной из коммерческих организаций совместно с неустановленными соучастниками заключил с потерпевшей предварительный договор купли-продажи недвижимости, предметом которого являлось обязательство заключить до 2014 года договор купли-продажи апартамента, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса.

"В соответствии с условиями сделки, приобретатель перевела свыше 13 млн рублей на расчетный счет организации в качестве обеспечительных платежей. Однако основной договор купли-продажи между сторонами так и не был заключен", - отметил Титов. Полученными деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению. Установлено, что аналогичным образом фигуранты похитили свыше 6 млн рублей еще у одной гражданки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Руководитель коммерческой организации задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.