Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестные сообщили о "минировании" двух вузов, школы и жилого дома в Москве

Происшествия
3 октября, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Как сообщил источник в экстренных службах, по всем поступившим сообщениям проводятся проверки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Проводится проверка после анонимного сообщения об угрозе взрывов в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, сообщается о минировании якобы двух вузов, школы и жилого дома.

Смотрите также

От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по России

"Анонимные звонки об угрозах взрыва поступили по адресам, где расположены Московский государственный областной университет (Рижский проезд, д. 15, к. 2; Московский политехнический университет (ул. Павла Корчагина, д. 22); гимназия №1503 (ул. Павла Корчагина, 12)", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один звонок поступил по адресу ул. Павла Корчагина, д. 3, где находится жилой дом.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
3
Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама