Неизвестные сообщили о "минировании" двух вузов, школы и жилого дома в Москве

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Проводится проверка после анонимного сообщения об угрозе взрывов в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, сообщается о минировании якобы двух вузов, школы и жилого дома.
"Анонимные звонки об угрозах взрыва поступили по адресам, где расположены Московский государственный областной университет (Рижский проезд, д. 15, к. 2; Московский политехнический университет (ул. Павла Корчагина, д. 22); гимназия №1503 (ул. Павла Корчагина, 12)", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один звонок поступил по адресу ул. Павла Корчагина, д. 3, где находится жилой дом.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.