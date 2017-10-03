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Более 8 кг синтетических наркотиков обнаружили полицейские в квартире у москвича

Происшествия
3 октября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В квартире у мужчины полицейские нашли 32 пакета с метилэфедроном

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 8 кг синтетических наркотиков у 28-летнего москвича, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"На улице Красной Сосны наряд вневедомственной охраны задержал 28-летнего жителя столицы, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено 500 г вещества неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, данное вещество является наркотическим средством - метилэфедроном", - сказал сотрудник пресс- службы.

По его словам, в ходе обыска в квартире задержанного на улице Якушкина полицейские обнаружили 32 пакета с синтетическим наркотиком. Общий вес наркотиков составил более 8 кг. "Установлено, что задержанный через интернет заказывал наркотические средства, после чего расфасовывал их и через тайники сбывал наркозависимым на территории Москвы и Московской области", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков".

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