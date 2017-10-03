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Убийца Нурбагандова приговорен к 24 годам колонии

Происшествия
3 октября, 10:22 дата обновления: 3 октября, 10:45 UTC+3

Артур Бекболатов будет отбывать наказание в колонии строгого режима

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал Артура Бекболатова соучастником убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова и приговорил его к 24 годам лишения свободы, передает корреспонент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с пребыванием в колонии строгого режима", - сказал судья, зачитывая приговор.

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Бекболатов был признан виновным по всем пунктам обвинения. По приговору суда ему также назначено ограничение свободы сроком на два года. В ходе прений прокурор просил суд о пожизненном заключении для подсудимого.

"Мы считаем приговор слишком строгим, решение об обжаловании примем позже, после консультаций", - сказал журналистам адвокат осужденного Артур Абасов. При этом он выразил уверенность, что сторона обвинения обжалует приговор в обязательном порядке.

По версии следствия, Бекболатов вступил в незаконное вооруженное формирование, а затем в ОПГ под руководством Магомеда Халимбекова. Как ранее сообщал ТАСС, четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в 2 км от села Сергокала в Дагестане, захватили группу отдыхающих. Они застрелили Абдурашида Нурбагандова, который заступился за младшего брата Арсена, когда его боевик пнул ногой. Обнаружив у другого отдыхающего - Магомеда Нурбагандова - удостоверение сотрудника МВД, застрелили и его. Перед смертью Магомед Нурбагандов в ответ на приказ преступников на камеру обратиться к коллегам с просьбой покинуть правоохранительные органы сказал: "Работайте, братья!"

Двое боевиков, причастных к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября 2016 года в Избербаше. 25 июля 2017 года Следственный комитет России сообщил о передаче в суд дела двух участников банды в Дагестане, Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова, причастной к убийству сотрудника Росгвардии Нурбагандова. Верховный суд Дагестана в августе приговорил Джамалутдинова к 17 годам колонии строгого режима.

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