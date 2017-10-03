Россиянин Саяхов может отбыть срок в индийской тюрьме до выдачи РФ

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Гражданин России Руслан Саяхов, объявленный в международный розыск в связи с убийством, совершенным в РФ, и задержанный в Нью-Дели, может сначала получить срок в Индии, после чего его передадут РФ. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства России Михаил Воробьев.
"Ожидается, что сначала Саяхову будет предъявлено обвинение индийской стороной - в нарушении иммиграционного законодательства, поскольку он просрочил визу и находился в Индии незаконно. За это он может быть осужден местным правосудием. Как правило, тюремный срок за такое преступление составляет в Индии около года. После этого Нью-Дели может рассмотреть вопрос о его выдаче России", - сказал Воробьев.
Он отметил, что в настоящее время россиянин содержится в делийской тюрьме.
"В настоящее время Саяхов находится в тюрьме "Тихар" в Нью-Дели. Российские дипломаты запросили разрешения на свидание с ним. Мы ожидаем, что это свидание состоится в ближайшее время", - добавил дипломат.
Житель Уфы Руслан Саяхов подозревается в убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года, ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе Башкирии. Подозрение тогда падало на Саяхова, но задержать подозреваемого не удалось - он отправился в Индию и был объявлен в международный розыск.
Саяхов был задержан 15 сентября индийскими полицейскими при выходе из консульского отдела посольства России в Индии. Он пришел в посольство, поскольку у него закончился заграничный паспорт, и был опознан сотрудниками консульского отдела, которые вызвали полицию.