Проверка всех якобы заминированных зданий в Нижнем Новгороде завершена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Полиция не обнаружила опасных предметов при проверке поступивших в понедельник 194 сообщений (163 из которых были направлены в организации в Нижнем Новгороде) о якобы заложенных взрывных устройствах в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

"В учреждения и организации Нижнего Новгорода и Нижегородской области 2 октября 2017 года поступило 194 сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. При отработке сообщений задействовалось 1223 сотрудника полиции и служебно-розыскные собаки. Общее число эвакуированных граждан составило 40,815 тыс. В ходе осмотров зданий предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, проводится расследование. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что несколько школ в Нижнем Новгороде в понедельник были эвакуированы, предположительно, из-за сообщений о минировании.

Также сообщалось, что эвакуированы сотрудники и студенты зданий нескольких нижегородских университетов, сотрудники и посетители нескольких торгово- развлекательных центров, проводились проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании в двух районных администрациях Нижегородской области - Богородской и Кстовской.

Кроме того, источники в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что в зданиях на территории кремля в Нижнем Новгороде, железнодорожного вокзала и аэропорта Стригино произведена эвакуация, предположительно, из-за сообщений о минировании.