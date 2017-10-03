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Управделами губернатора Алтайского края стал фигурантом уголовного дела

Происшествия
3 октября, 10:57 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, октября. /ТАСС

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при покупке трех иномарок за 18 млн рублей

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БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства региона, подозреваемого в превышении должностных полномочий при покупке трех иномарок, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"По материалам, поступившим из управления ФСБ России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении управляющего делами администрации Алтайского края (с января 2017 года должность "управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края" - прим. ТАСС), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - отметили в пресс-службе.

По данным сайта правительства Алтайского края, управляющий делами губернатора и правительства края - Алексей Белобородов, работает в администрации с февраля 2013 года. До этого служил в краевом УГИБДД, где прошел путь от инспектора ДПС до начальника ГИБДД, а также в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый без проведения конкурентных процедур за счет средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок за 18 млн рублей. Автомобили покупали для подведомственного управления автохозяйства у единственного поставщика.

"В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в пресс-службе.

На минувшей неделе местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве края сообщили, что силовики в масках якобы зашли в здание правительства и затем проследовали в кабинет управделами губернатора Алексея Белобородова. Тогда в правительстве края информацию об обысках опровергли.

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