Источник: задержанные в Ингушетии бандиты готовили покушение на имама мечети в Назрани

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МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Двое задержанных правоохранителями жителей Ингушетии планировали совершить теракт в отношении имеющего авторитет в молодежной среде религиозного деятеля Хамзата Чумакова, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.
"Задержанные накануне двое жителей Ингушетии намеревались совершить теракт в отношении имама Насыр-Кортовской мечети Назрани Хамзата Чумакова. В доме одного из них было обнаружено взрывное устройство большой мощности, которое они намеревались установить в машине и совершить покушение возле мечети", - сказал собеседник агентства.
О задержании преступников сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ.
Ранее на Чумакова были совершены два покушения. В 2010 году под автомобилем Чумакова сработало взрывное устройство. Тогда он получил ранение и потерял ногу. В марте 2016 года Чумаков выезжал из мечети после пятничной молитвы. Тогда в припаркованной у мечети легковой автомашине сработало взрывное устройство. В результате взрыва сам Чумаков не пострадал, ранения получили четыре местных жителя.