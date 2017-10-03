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Источник: задержанные в Ингушетии бандиты готовили покушение на имама мечети в Назрани

Происшествия
3 октября, 12:49 UTC+3 МАГАС МАГАС 3, октября. /ТАСС

По словам собеседника ТАСС, в доме одного из задержанных нашли взрывное устройство большой мощности

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МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Двое задержанных правоохранителями жителей Ингушетии планировали совершить теракт в отношении имеющего авторитет в молодежной среде религиозного деятеля Хамзата Чумакова, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

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"Задержанные накануне двое жителей Ингушетии намеревались совершить теракт в отношении имама Насыр-Кортовской мечети Назрани Хамзата Чумакова. В доме одного из них было обнаружено взрывное устройство большой мощности, которое они намеревались установить в машине и совершить покушение возле мечети", - сказал собеседник агентства.

О задержании преступников сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ.

Ранее на Чумакова были совершены два покушения. В 2010 году под автомобилем Чумакова сработало взрывное устройство. Тогда он получил ранение и потерял ногу. В марте 2016 года Чумаков выезжал из мечети после пятничной молитвы. Тогда в припаркованной у мечети легковой автомашине сработало взрывное устройство. В результате взрыва сам Чумаков не пострадал, ранения получили четыре местных жителя.

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