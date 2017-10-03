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На Мадагаскаре от чумы умерли 24 человека

Происшествия
3 октября, 12:59 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 3, октября. /ТАСС

В ВОЗ сообщили, что с 1 августа по 1 октября зарегистрировано 133 случая болезни

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ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 130 человек заболели и свыше 20 умерли от чумы на Мадагаскаре с начала августа. Об этом на брифинге во вторник в Женеве сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристан Линдмайер.

"С 1 августа по 1 октября зарегистрировано 133 случая болезни, 24 человека умерли", - отметил он.

По словам Линдмайера, из 133 случаев 73 приходятся на легочную чуму. От этого заболевания погибли 17 человек. "Риск распространения болезни на национальном уровне является высоким, на региональном расценивается как умеренный, а на глобальном - как низкий", - сказал официальный представитель, добавив, что сейчас чума распространяется в столице страны - Антананариву и в городах.

В ВОЗ подчеркивают, что чума является эндемичным заболеванием на Мадагаскаре. В этой стране ежегодно регистрируется около 400 случаев этого недуга. В нынешнем году, в отличие от предыдущих вспышек, чума охватила обширные городские районы, что повышает риск ее дальнейшего распространения.

Возбудителем бубонной чумы является чумная палочка. Природные резервуары возбудителя - грызуны, а переносчики - блохи.

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