Суд огласит приговор экс-главе Российской федерации баскетбола Аникеевой 23 октября

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы 23 октября огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, обвиняемой в хищении 44 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Оглашение приговора в отношении Аникеевой 23 октября в 11:00 мск", - сказал пресс-секретарь суда Станислав Ежов.
В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Аникееву к 6 годам колонии общего режима. Другому фигуранту дела - бывшему главному бухгалтеру федерации Михаилу Кочаряну - прокурор попросил 6,5 лет колонии.
По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной совершали хищения средств РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года по указанию сообщников Силина осуществляла контроль за четырьмя подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями, с которыми заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и передавались Силиной, а впоследствии - Кочаряну. Эта схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы. Михаил Кочарян в октябре 2016 года умер от тяжелой болезни, но родственники были против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Аникеева находится под домашним арестом с 11 апреля прошлого года. В конце марта Чертановский районный суд Москвы приговорил Силину к 3,5 года колонии за пособничество в хищении. Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года.