Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оставил экс-главу Удмуртии Соловьева под домашним арестом до 4 января

Происшествия
3 октября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Москве продлил срок домашнего ареста до 4 января 2018 года бывшему губернатору Удмуртии Александру Соловьеву, обвиняемому в коррупции.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Смотрите также

Экс-глава Удмуртии переведен из СИЗО под домашний арест

Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции

"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признал вину в получении взяток

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Соловьева на три месяца, то есть до 4 января 2018 года", - сказала она.

Соловьев отбывает домашний арест в квартире своей дочери на Ленинском проспекте в Москве. Суд установил Соловьеву ряд ограничений, ему запрещено без письменного разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, адвокатов, следователей по делу, а также получать и отправлять корреспонденцию, использовать средства связи, в том числе интернет, за исключением вызова экстренных служб. Также Соловьеву запрещено любое общение со СМИ.

Как ранее рассказал следователь в суде, Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, в том числе изобличающие других фигурантов дела.

Соловьев обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере"). По версии следствия, он получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.

Заявление о преступлении экс-главы Удмуртии поступило от его полного тезки - бывшего замминистра транспорта республики Александра Соловьева. 4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора в связи с утратой доверия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело главы Удмуртии Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Персоны
Соловьев, Александр Васильевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама