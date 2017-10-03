Суд оставил экс-главу Удмуртии Соловьева под домашним арестом до 4 января

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Москве продлил срок домашнего ареста до 4 января 2018 года бывшему губернатору Удмуртии Александру Соловьеву, обвиняемому в коррупции.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Соловьева на три месяца, то есть до 4 января 2018 года", - сказала она.

Соловьев отбывает домашний арест в квартире своей дочери на Ленинском проспекте в Москве. Суд установил Соловьеву ряд ограничений, ему запрещено без письменного разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, адвокатов, следователей по делу, а также получать и отправлять корреспонденцию, использовать средства связи, в том числе интернет, за исключением вызова экстренных служб. Также Соловьеву запрещено любое общение со СМИ.

Как ранее рассказал следователь в суде, Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, в том числе изобличающие других фигурантов дела.

Соловьев обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере"). По версии следствия, он получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.

Заявление о преступлении экс-главы Удмуртии поступило от его полного тезки - бывшего замминистра транспорта республики Александра Соловьева. 4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора в связи с утратой доверия.