Расследование еще одного дела экс-главы рыбокомбината "Островной" на Сахалине завершено

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Рыбокомбинат Островной" Натальи Кашкаровой, обвиняемой в неправомерных действиях при банкротстве и сокрытии средств, за счет которых должны выплачиваться налоги. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Рыбокомбинат "Островной" на острове Шикотан получил известность после жалобы работников в декабре 2016 года во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на то, что их удерживают на предприятии и не платят зарплату.

"По версии следствия, Кашкарова вместе с единственным акционером ЗАО "Рыбокомбинат Островной", достоверно зная о наличии задолженности по исполнению налоговых обязательств, а также о нахождении предприятия в стадии банкротства, произвела сделку по отчуждению имущества завода стоимостью более 84 млн рублей", - пояснили в Генпрокуратуре.

Кроме того, она сокрыла денежные средства в сумме 113 млн рублей от принудительного взыскания налоговой недоимки в размере более 20 млн рублей.

"После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Курильский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.

Единственный акционер "Островного" находится в международном розыске, в связи с этим уголовное преследование в отношении него выделено в отдельное производство. Ранее в отношении Кашкаровой было расследовалось уголовное дело за невыплату зарплат.