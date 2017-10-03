Расследование еще одного дела экс-главы рыбокомбината "Островной" на Сахалине завершено

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Рыбокомбинат Островной" Натальи Кашкаровой, обвиняемой в неправомерных действиях при банкротстве и сокрытии средств, за счет которых должны выплачиваться налоги. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Рыбокомбинат "Островной" на острове Шикотан получил известность после жалобы работников в декабре 2016 года во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на то, что их удерживают на предприятии и не платят зарплату.
"По версии следствия, Кашкарова вместе с единственным акционером ЗАО "Рыбокомбинат Островной", достоверно зная о наличии задолженности по исполнению налоговых обязательств, а также о нахождении предприятия в стадии банкротства, произвела сделку по отчуждению имущества завода стоимостью более 84 млн рублей", - пояснили в Генпрокуратуре.
Кроме того, она сокрыла денежные средства в сумме 113 млн рублей от принудительного взыскания налоговой недоимки в размере более 20 млн рублей.
"После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Курильский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.
Единственный акционер "Островного" находится в международном розыске, в связи с этим уголовное преследование в отношении него выделено в отдельное производство. Ранее в отношении Кашкаровой было расследовалось уголовное дело за невыплату зарплат.