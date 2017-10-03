Гражданин РФ задержан в Риме за несанкционированный запуск дрона

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Гражданин РФ был задержан в Риме за незаконную съемку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной полиции.

"Гражданин России был задержан неподалеку от Ватикана за несанкционированный запуск дрона, - заявила ТАСС представитель правоохранительных органов. - На данный момент он отпущен на свободу до начала судебного процесса". В полиции уточнили, что инцидент произошел в понедельник. На данный момент неизвестно, сколько времени займет подготовка дела.

Согласно итальянскому законодательству, запуск беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения запрещен на территории Рима и Ватикана. Нарушение закона может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет или штрафом суммой до 516 евро.

В августе этого года также в небе над Ватиканом был замечен подозрительный беспилотный аппарат, однако тогда полиция не смогла обнаружить ни сам дрон, ни его владельца.