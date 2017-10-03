В Люберцах эвакуирована школа из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы эвакуировали школу №2 в городе Люберцы в Московской области из-за сообщения о якобы ее минировании. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

"Заминировали школу №2 в Люберцах. Эвакуированы все дети - более 400 человек, и порядка 40 человек сотрудников. Звонок поступил на службу 112", - сказал он.

Сейчас кинологи обследуют здание. К месту ЧП стянуты представители полиции, ФСБ, пожарные, и спасатели.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва эвакуировали Московский государственный областной университет, Московский политехнический университет и гимназию № 1503.