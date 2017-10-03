Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лимонов оштрафован на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции в Москве

Происшествия
3 октября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Всего из-за акции "Антикапитализм-2017" были задержаны около 30 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на 10 тысяч рублей политика и писателя Эдуарда Лимонова (Савенко) за участие 23 сентября в несогласованной акции на Страстном бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Савенко признан виновным в нарушении положения части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Около 30 человек, пришедших на акцию "Антикапитализм-2017", были задержаны в Москве, в том числе координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов. Удальцов был арестован за участие в акции на пять суток.

Мэрия Москвы ранее отказала заявителям в согласовании акции "Антикапитализм-2017".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама