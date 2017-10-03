Лимонов оштрафован на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции в Москве

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на 10 тысяч рублей политика и писателя Эдуарда Лимонова (Савенко) за участие 23 сентября в несогласованной акции на Страстном бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Савенко признан виновным в нарушении положения части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Около 30 человек, пришедших на акцию "Антикапитализм-2017", были задержаны в Москве, в том числе координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов. Удальцов был арестован за участие в акции на пять суток.
Мэрия Москвы ранее отказала заявителям в согласовании акции "Антикапитализм-2017".