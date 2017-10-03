Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бастрыкин отстранил от исполнения обязанностей замглавы московского СК

Происшествия
3 октября, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Уточняется, что Сергей Ярош допустил волокиту в расследовании уголовного дела по факту смерти молодого человека, предположительно, вследствие врачебной ошибки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от исполнения служебных обязанностей заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергея Яроша из-за волокиты в расследовании уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Причиной отстранения стала проверка, начатая после поступления жалобы на волокиту при расследовании уголовного дела. Жалоба поступила в приемную председателя СК в социальной сети "ВКонтакте" в конце сентября от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает, вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело в одном из следственных подразделений ГСУ СК по Москве расследуется 1 год и семь месяцев.

"Председатель СК поручил сотрудникам центрального аппарата проверить ход и объективность расследования данного уголовного дела, также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль. На время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщила Петренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
2
Саакашвили просит политического убежища на Украине
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
5
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
На Ямале 18 лет колонии получил мужчина, убивший двух менеджеров "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама