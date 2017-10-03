Бастрыкин отстранил от исполнения обязанностей замглавы московского СК

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от исполнения служебных обязанностей заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергея Яроша из-за волокиты в расследовании уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Причиной отстранения стала проверка, начатая после поступления жалобы на волокиту при расследовании уголовного дела. Жалоба поступила в приемную председателя СК в социальной сети "ВКонтакте" в конце сентября от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает, вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело в одном из следственных подразделений ГСУ СК по Москве расследуется 1 год и семь месяцев.

"Председатель СК поручил сотрудникам центрального аппарата проверить ход и объективность расследования данного уголовного дела, также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль. На время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщила Петренко.