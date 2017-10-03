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МВД выявило в соцсетях около 1,4 тыс. "групп смерти" в 2017 году

Происшествия
3 октября, 14:00 UTC+3 МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что в 2017 году возбуждено более 230 уголовных дел по факту склонения детей к суициду

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МВД России с начала года зафиксировало работу 1,4 тыс. "групп смерти", которые работали в социальных сетях. Об этом журналистам сообщил руководитель управления "К" МВД России Александр Мошков.

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"С начала года мы зафиксировали работу около 1,4 тыс. "групп смерти" в соцсетях, общая аудитория которых составила более 12 тыс. пользователей. Выявлено более 200 тыс. их публикаций в социальных сетях, получены сведения о 1,279 тыс. учетных записей администраторов", - сказал он.

По его словам, в этом году возбуждено более 230 уголовных дел по факту склонения детей к суициду в "группах смерти". "На 1 октября возбуждено 234 уголовных дел, задержаны десятки кураторов и администраторов этих групп", - сказал он.

В МВД напомнили, что в этом году в УК РФ были введены статьи 110.1 и 110.2, предусматривающие уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суицидальному поведению. "Обе эти статьи предусматривают санкцию вплоть до 15 лет лишения свободы", - отметил Мошков.

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