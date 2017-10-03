Львовская полиция считает поджог основной версией возгорания в отделении Сбербанка

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи рассматривают умышленный поджог в качестве ключевой версии причины пожара в отделении Сбербанка в центре Львова. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь управления Нацполиции по Львовской области Светлана Добровольская.
"Источник возгорания был занесен извне. Сейчас сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию умышленного поджога и выясняют, как именно подожгли отделение", - сказала она "Укринформу". По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Минувшей ночью в отделении Сбербанка в центре Львова произошел пожар. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара никто не пострадал, площадь возгорания составила около 25 кв. м, огнем уничтожена оргтехника и мебель.
Сбербанк - украинский коммерческий банк, организация является на 100% дочерней организацией банка Сбербанк (Россия) и входит в Международную группу Сбербанк.