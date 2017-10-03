Свыше 1,5 тыс. жителей села в Дагестане остались без газа из-за аварии

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Дома свыше 1,5 тыс. жителей села Кулкам в Дагестане отключены от газоснабжения из-за аварии, сообщили во вторник в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"3 октября в 12:20 в селе Кулкам Каякентского района из-за разрыва сварочного шва произошла утечка газа из надземного газопровода среднего давления диаметром 65 мм. Прекращено газоснабжение 1531 абонента. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Газопровод принадлежит администрации района, обслуживается компанией "Газпром газораспределение Дагестан" по договору аренды.