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Бывшую вице-мэра Одессы обвинили в халатности по делу о пожаре в детском лагере

Происшествия
3 октября, 15:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

Зинаиде Цвиринько предъявлено обвинение по статье УК Украины "Служебная халатность"

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Одесской области предъявила обвинение бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько по делу о пожаре в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория", в результате которого погибли три ребенка. Об этом во вторник сообщили в областной прокуратуре.

Цвиринько покинула пост вице-мэра по гуманитарным вопросам 19 сентября, спустя три дня после пожара. Она ушла с должности по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию.

"Обвинение бывшему чиновнику высокого ранга исполнительной власти Одесского городского совета предъявлено по статье УК Украины "Служебная халатность", - приводит заявление прокуратуры издание "Таймер".

15 сентября в 23:30 по местному времени произошло возгорание в оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Чтобы спастись от огня, дети выпрыгивали из окон. В результате три ребенка погибли, двое были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 16 сентября директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по обвинению в нарушении правил пожарной безопасности. По распоряжению мэра города от должности, кроме директора, отстранены глава районной администрации Владимир Сушков и замдиректора лагеря, отвечавший за пожарную безопасность. Директор местного департамента образования Елена Буйневич подала в отставку.

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