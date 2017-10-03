Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Манаширова по делу о взятке в 2 млн руб.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 19 ноября срока ареста бизнесмену Геннадию Манаширову, обвиняемому в посредничестве в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила без удовлетворения жалобу защиты Манаширова", - сказал собеседник агентства. Суд также отклонил жалобу на продление срока ареста другого фигуранта - следователя Владимира Андриевского.

Ранее Мосгорсуд продлил обвиняемым срок заключения под стражу до 19 ноября.

Бизнесмен Манаширов является фигурантом дела о получении взятки следователями МВД за прекращение уголовного преследования. Главным следственным управлением СК по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя и следователя по особо важным делам ГСУ столичного ГУ МВД Виктора Рубашкина и Владимира Андриевского, а также их посредника, которым, предположительно, стал Манаширов.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2015 года Андриевский и Рубашкин, действуя через посредника, склоняли гражданина, подозреваемого в причастности к деятельности преступного сообщества, к передаче им 2 млн руб. взятки. За эту сумму следователи пообещали подозреваемому прекратить в отношении него уголовное преследование. Уголовное дело о получении крупной взятки в отношении Рубашкина и Андриевского объединено в единое производство с делом предполагаемого посредника в получении взятки Манаширова.

По данным ряда СМИ, Манаширов является совладельцем торгового центра "Пражский пассаж", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного центра "Гранд Сити", его состояние оценивается примерно в $700 млн.