В помещении фонда "Подари жизнь" в Москве обнаружены коробки с патронами

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения коробок с патронами к огнестрельному оружию в одном из отделений благотворительного фонда "Подари жизнь" в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, боеприпасы принес неизвестный мужчина, представившийся курьером.

"В полицию от координатора отделения фонда "Подари жизнь" поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Саморы Машела, дом 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение фонда "Подари жизнь" по указанному адресу вошел неизвестный, представился курьером, оставил пакет белого цвета с находящимся в нем двумя коробками, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел 29 сентября, однако известно о нем стало только во вторник.

По словам источника, при осмотре в коробках обнаружены и изъяты 77 винтовых патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию, которые относятся к категории боеприпасов. "Помещение фонда было обследовано, никаких вызывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что возбуждено уголовное дело по ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Негосударственный благотворительный фонд "Подари жизнь" основан в 2006 году для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредителями являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.