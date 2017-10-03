Прокуратура проводит проверку по разливу нефтепродуктов на Северной Двине в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура во вторник начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в результате затопления судна-буксира "Кадников" в Северной Двине на окраине Архангельска, сообщила ТАСС старший помощник Архангельского межрайонного природоохранного прокурора Юлия Матвеева.

"Проводится проверка. На момент обнаружения площадь разлива составила 150 кв. метров. Разлив на настоящий момент не распространяется, установлены боновые заграждения, что препятствует распространению нефтепродуктов, проводится их откачка, используются специальные вещества для предотвращения загрязнения водного объекта", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, проводится подъем судна, риска дальнейшего разлива топлива нет. Судно, принадлежащее ООО "АС Трейдинг", находилось на отстое на зимний период у ООО "Поморская Судоверфь".

Отделом государственного экологического надзора на море управления Росприроднадзора по Архангельской области в отношении "Поморской Судоверфи" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение требований к охране водных объектов"), проводится административное расследование. Судно затонуло вечером 29 сентября, обнаружено было на следующий день.

Архангельской природоохранной прокуратурой совместно с Архангельским транспортным прокурором организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства происшествия.