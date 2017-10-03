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Пять человек погибли при падении самолета Ан-28 близ Алма-Аты

Происшествия
3 октября, 18:08 UTC+3

Самолет во вторник пропал с радаров в 28 км от Алма-Аты и был найден горящим

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Самолет АН-28

Самолет АН-28

© Владимир Малыгин/ТАСС

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Два медицинских работника и три члена экипажа находились в самолете, потерпевшем во вторник крушение близ Алма-Аты. Об этом сообщила пресс- служба Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана.

"3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. На борту, кроме экипажа, было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, командир воздушного судна был гражданином Киргизии, второй пилот - гражданином Казахстана.

Как ранее сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, по предварительным данным, пять человек, находившихся на борту самолета, погибли. Падение воздушного судна с последующим возгоранием произошло в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск.

"Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий департамента по расследованию на транспорте МИР Казахстана в течение часа после поступления информации об авиационном событии выехали на место авиационного происшествия", - уточнили в Комитете гражданской авиации.

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