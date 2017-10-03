Источник: в Крыму арестовали четверых подозреваемых в деятельности "Таблиги Джамаат"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал во вторник на два месяца четверых подозреваемых в участии в международной религиозно-экстремистской организнации "Таблиги Джамаат", запрещенной территории РФ, сообщил ТАСС источник в суде.
"Трое подозреваемых арестованы на два месяца и будут содержаться под стражей, еще один на тот же срок [будет находиться] под домашним арестом", - сообщил источник.
В понедельник пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщила, что в Республике Крым пресечена деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат".
Следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").