СМИ: судебный процесс над подростком из РФ пройдет в Осло за закрытыми дверями

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Судебный процесс по делу 17-летнего подростка из России, который в апреле был задержан в центре Осло с взрывным устройством, пройдет за закрытыми дверями. Об этом сообщила во вторник газета Verdens Gang.

Процесс начался в понедельник в Окружном суде норвежской столицы. Тогда же было решено, что суд заслушает объяснения подростка без присутствия общественности и прессы, но во вторник судьи постановили, что за закрытыми дверями пройдет весь процесс. В заявлении суда отмечается, что такое решение обусловлено "правом несовершеннолетнего обвиняемого на частную жизнь". Обвинение хотело, чтобы процесс был открытым, однако суд не посчитал это дело настолько особенным, чтобы пренебречь положениями Конвенции ООН о правах ребенка, указала газета.

Рассмотрение дела, согласно плану, продлится максимум до 13 октября, однако может быть завершено и раньше этого срока. Со времени задержания в апреле россиянин находился под стражей, ему несколько раз продлевали арест, а в июле Апелляционный суд отказал ему в освобождении.

Гражданин РФ был задержан в норвежской столице вечером 8 апреля. При себе у него был подозрительный предмет, который полиция и спецслужбы считают маломощным взрывным устройством, состоявшим из баллончика с газом для зажигалок и поражающих частиц (гвоздей или проволоки). Саперы осуществили контролируемый подрыв предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.

Подростку грозит до 10 лет тюрьмы. Бомба, собранная подростком, оказалась не настолько опасной, как изначально предполагала полиция.