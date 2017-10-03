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Трамп: Пуэрто-Рико может гордиться тем, что из-за урагана "Мария" погибли лишь 16 человек

Происшествия
3 октября, 23:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

Президент США напомнил, что жертвами урагана "Катрина" в 2005 году стали более тысячи человек

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Пуэрто-Рико может гордиться тем, что в результате урагана "Мария" погибли только 16 человек, тогда как жертвами урагана "Катрина" в 2005 году стали более тысячи человек. Об этом американский лидер заявил во время посещения острова представителям местных властей. Трансляцию ряда эпизодов его визита вели телеканалы США.

"Мы спасли много жизней. Каждая гибель человека - это кошмар, однако посмотрите на реальную катастрофу, вроде "Катрины", вы только взгляните на ужасающие сотни и сотни погибших. И посмотрите на то, что произошло здесь [в Пуэрто- Рико] в результате урагана, который был просто неодолимым, такого никто никогда не видел", - сказал он.

"Вы должны этим гордиться - 16 человек против буквально тысяч. Все, сидящие за этим столом, и все, кто смотрят сейчас [трансляцию], должны быть в самом деле горды тем, что было сделано", - заявил хозяин Белого дома.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

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