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NYT: бывшая германская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Происшествия
4 октября, 2:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

Ренате Лангер утверждает, что режиссер изнасиловал ее, когда актрисе было 15

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Роман Полански

Роман Полански

© Jarek Praszkiewicz/AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Еще одна женщина выступила с обвинениями в адрес Романа Полански, заявив, что стала жертвой изнасилования со стороны режиссера будучи несовершеннолетней. Об этом сообщила газета The New York Times.

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По ее данным, 61-летняя германская актриса Ренате Лангер, ушедшая из профессии, выступила с утверждением, что Полански изнасиловал ее, когда ей было 15 лет. По версии Лангер, это произошло в 1972 году, когда она с согласия родителей посетила в Швейцарии дом режиссера, который хотел пригласить ее сняться в одной их своих картин.

Как заявила изданию Лангер, спустя месяц после этого Полански извинился перед ней и пригласил сыграть в фильме, съемки которого проходили в Риме. Там, согласно утверждениям женщины, режиссер изнасиловал ее второй раз. Это произошло в доме, в котором она остановилась.

Лангер стала уже четвертой женщиной, обвинившей кинематографиста в домогательствах. По словам бывшей актрисы, она заявила о произошедшем только сейчас, так как не хотела, чтобы об этом узнали ее родители. Последние недавно ушли из жизни.

По данным The New York Times, Лангер обратилась в полицию Швейцарии, где сейчас изучают возможность открытия уголовного дела. В Швейцарии не действует закон об истечении срока давности, если речь идет о случаях изнасилования несовершеннолетних, пишет газета.

 

Дело Полански

 

84-летний Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в США признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер, которой на момент преступления было 13 лет. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в швейцарском Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн долларов, а через год Минюст Швейцарии постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении значилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе, рассматривавший дело Геймер, принял во внимание эти вердикты и избавил Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.

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