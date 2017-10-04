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AP: Белый дом запросит у Конгресса $29 млрд на борьбу с последствиями ураганов

Происшествия
4 октября, 5:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, октября. /ТАСС

Деньги пойдут на страховые выплаты пострадавшим и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям, которое занимается ликвидацией последствий удара стихии

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© Andy Newman/AP

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Белый дом в среду направит в Конгресс официальный запрос на выделение из средств федерального бюджета $29 млрд на оказание помощи территориям, пострадавшим от обрушившихся в этом году на США ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария". Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей администрации президента Дональда Трампа и старших сотрудников аппарата Конгресса.

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Из этой суммы $16 млрд пойдут на страховые выплаты участникам правительственной программы, которые лишились своих домов из-за наводнений. Теперь они вправе рассчитывать на денежную компенсацию от государства, однако сейчас выделенный на реализацию программы бюджет уже практически исчерпан.

Оставшиеся $13 млрд предназначены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое занимается непосредственно ликвидацией последствий удара стихии.

Однако данные $29 млрд станут не последним траншем из федерального бюджета, направленным на оказание помощи пострадавшим. В течение этого года потребуются еще десятки миллиардов долларов, в первую очередь на восстановление жилых домов. Кроме того, в Пуэрто-Рико, возможно, придется заново создавать всю электросеть.

От урагана "Харви" в первую очередь значительно пострадал Техас. Удар же "Ирмы" и "Марии" пришелся по Карибскому региону, затронуто также было побережье Флориды.

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