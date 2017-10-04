СМИ: россиянин арестован в Таиланде по обвинению в распространении наркотиков

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БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Донат Геворгизов арестован полицией Таиланда в курортной Паттайе по обвинению в распространении наркотиков. Об этом в среду сообщила газета The Nation.
По данным издания, 35-летний мужчина был задержан в арендованной квартире одного из местных кондоминиумов, в которой правоохранители обнаружили 1,46 кг марихуаны, а также 1,25 граммов метамфетамина. Кроме того, Геворгизов также обвиняется в нарушении миграционного законодательства Таиланда: срок разрешения на пребывание в королевстве у него истек более 570 дней назад.
В полиции считают, что мужчина занимался распространением наркотиков среди иностранцев в Таиланде, а также полагают, что у россиянина были сообщники.
Комментарий консульского отдела посольства РФ в Таиланде о задержании россиянина ТАСС пока получить не удалось.