Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: россиянин арестован в Таиланде по обвинению в распространении наркотиков

Происшествия
4 октября, 6:31 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 4, октября. /ТАСС

Правоохранители обнаружили в квартире задержанного 1,46 кг марихуаны, а также 1,25 граммов метамфетамина

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Донат Геворгизов арестован полицией Таиланда в курортной Паттайе по обвинению в распространении наркотиков. Об этом в среду сообщила газета The Nation.

По данным издания, 35-летний мужчина был задержан в арендованной квартире одного из местных кондоминиумов, в которой правоохранители обнаружили 1,46 кг марихуаны, а также 1,25 граммов метамфетамина. Кроме того, Геворгизов также обвиняется в нарушении миграционного законодательства Таиланда: срок разрешения на пребывание в королевстве у него истек более 570 дней назад.

В полиции считают, что мужчина занимался распространением наркотиков среди иностранцев в Таиланде, а также полагают, что у россиянина были сообщники.

Комментарий консульского отдела посольства РФ в Таиланде о задержании россиянина ТАСС пока получить не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организации
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
4
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
5
Медведица с редким окрасом поселилась на Курильском озере на Камчатке
6
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
7
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама