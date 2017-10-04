Два человека пострадали из-за взрыва и пожара на буксире в порту Омска

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в речном порту Омска из-за взрыва паров топлива во время заправки буксира, пострадали два человека. Об этом сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительной информации, 4 октября около 01:20 (22:20 мск) в речном порту города Омска по время заправки топливом в машинном отделении [буксира] РТ-211 в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения", - сообщает ведомство.
Пострадавший капитан-механик от госпитализации отказался, моторист направлен в больницу с ушибами.
Пожар был ликвидирован спустя полтора часа. Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.