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Два человека пострадали из-за взрыва и пожара на буксире в порту Омска

Происшествия
4 октября, 6:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, октября. /ТАСС

Капитан-механик от госпитализации отказался, моторист направлен в больницу с ушибами

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НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в речном порту Омска из-за взрыва паров топлива во время заправки буксира, пострадали два человека. Об этом сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 4 октября около 01:20 (22:20 мск) в речном порту города Омска по время заправки топливом в машинном отделении [буксира] РТ-211 в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения", - сообщает ведомство.

Пострадавший капитан-механик от госпитализации отказался, моторист направлен в больницу с ушибами.

Пожар был ликвидирован спустя полтора часа. Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

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