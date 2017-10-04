В трех районах Якутии без электричества остались 69 тыс. человек

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 69 тыс. человек остались без электричества в трех районах Якутии в результате отключения линии Сунтар - Вилюйск. Об этом в среду сообщил Ситуационно-аналитический центра Минэнерго РФ.
"4 октября в 3:33 (мск) отключилась ВЛ 110 кВ "Сунтар - Вилюйск", обесточены семь подстанций 110 кВ. Без электроснабжения остались бытовые потребители Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов - около 69 000 человек - и местные предприятия", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.