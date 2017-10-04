Спецкомиссия приступила к расследованию причин крушения самолета АН-28 близ Алма-Аты

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АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Специальная комиссия Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана приступила к расследованию причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области республики. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МИР Казахстана.
"Члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана Романом Скляром вылетели на место авиапроисшествия. Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета.
3 октября в 18:39 из Алма-Аты в Шымкент вылетел самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing для оказания медицинской помощи родильнице. Через 12 минут после вылета он исчез с радаров. Падение воздушного судна с последующим возгоранием произошло в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск. На борту самолета находились пять человек - три члена экипажа и два врача, все они погибли.