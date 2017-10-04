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В лишенных света из-за аварии районах Якутии запустят резервные дизельные электростанции

Происшествия
4 октября, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Для выяснения причин аварии специалисты обследуют линию протяженностью 397 км

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Энергетики запустят резервные дизельные электростанции для восстановления энергоснабжения в четырех лишенных света районах Якутии, одновременно будет обследована линия, на которой произошла авария. Об этом в среду сообщило "Якутскэнерго".

Ранее сообщалось, что около 69 тыс. человек с 3:33 мск в среду остались без электричества в четырех районах Якутии в результате отключения линии Сунтар - Вилюйск, обесточены семь подстанций 110 кВ.

"Оперативный персонал Западных электрических сетей разворачивает работу резервных дизельных электростанций Вилюйской группы районов для восстановления энергоснабжения потребителей, попавших под ограничение в связи с отключением на линии 110 кВ Сунтар - Вилюйск с подстанции Сунтар. Это потребители Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского районов", - говорится в сообщении компании.

Для отыскания места повреждения и выяснения причин аварии энергетикам предстоит обследовать линию протяженностью 397 км.

Параллельно с обходом на линии будут проводиться запланированные ремонтные работы, о которых потребителей уведомили во вторник.

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