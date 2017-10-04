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Главная транспортная прокуратура Казахстана начала расследование крушения самолета Ан-28

Происшествия
4 октября, 8:58 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 4, октября. /ТАСС

Жертвами крушения стали пять человек

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АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Главная транспортная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование причин крушения самолета Ан-28 в Алматинской области по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

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"Факт крушения самолета 3 октября 2017 года зарегистрирован в линейном отделе внутренних дел на транспорте в аэропорту города Алма-Ата по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры.

3 октября в 18:39 (15:39 мск) из Алма-Аты в Шымкент вылетел самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing для оказания медицинской помощи родильнице. Через 12 минут после вылета он исчез с радаров. Падение воздушного судна с последующим возгоранием произошло в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск. На борту самолета находились пять человек - три члена экипажа и два врача, все они погибли.

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