Главная транспортная прокуратура Казахстана начала расследование крушения самолета Ан-28

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Главная транспортная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование причин крушения самолета Ан-28 в Алматинской области по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Факт крушения самолета 3 октября 2017 года зарегистрирован в линейном отделе внутренних дел на транспорте в аэропорту города Алма-Ата по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры.

3 октября в 18:39 (15:39 мск) из Алма-Аты в Шымкент вылетел самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing для оказания медицинской помощи родильнице. Через 12 минут после вылета он исчез с радаров. Падение воздушного судна с последующим возгоранием произошло в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск. На борту самолета находились пять человек - три члена экипажа и два врача, все они погибли.