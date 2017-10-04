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Вблизи склада в Винницкой области собрано около 1 тыс. взрывоопасных предметов

Происшествия
4 октября, 9:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, октября. /ТАСС

Сотрудники украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям осмотрели на наличие боеприпасов 18,3 тыс. га территорий из намеченных к осмотру 30,4 тыс. га

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КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. взрывоопасных предметов обнаружили сотрудники украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ближайших от горевшего ранее в Винницкой области военного склада населенных пунктах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям арсенала 998 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что осмотрели 18,3 тыс. га территорий из намеченных к осмотру 30,4 тыс. га на наличие боеприпасов. По состоянию на утро 4 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

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