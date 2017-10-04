СМИ: греческий суд удовлетворил запрос США на экстрадицию россиянина Винника

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина РФ Александра Винника. Об этом сообщает в среду телекомпания ABC.

Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника с целью выдачи России. В ведомстве отметили, что на родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.