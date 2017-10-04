Экс-главу филиала Россельхозбанка в Северной Осетии будут судить по обвинению в подкупе

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ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Северной Осетии направило в суд обвинительное заключение в подкупе директора республиканского филиала Россельхозбанка. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 48-летний директор регионального филиала Россельхозбанка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), п. "в" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп") и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый 30 декабря 2013 года получил 5,5 млн рублей от руководства сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива "Перспектива" за неправомерное предоставление кредита этой организации в размере 10 млн рублей на основании бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении кооператива. Когда указанные денежные средства поступили на расчетные счета подконтрольных обвиняемому предприятий, он распорядился ими по собственному усмотрению.