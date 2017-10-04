Перед зданием военного представительства Иордании в Париже взорвался мотоцикл

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ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Мотоцикл взорвался перед зданием военного представительства Иордании в Париже. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иорданское посольство в Париже. Информацию подтвердили в МВД Франции.
По информации агентства, никто из сотрудников представительства в результате взрыва, произошедшего в среду утром, не пострадал.
Причины инцидента установить пока не удалось. К настоящему времени комментарий в посольстве Иордании в Париже корреспонденту ТАСС получить не удалось.