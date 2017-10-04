В аэропорту Лондона заявили, что инцидент с самолетом Ryanair исчерпан

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ЛОНДОН, 4 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который был посажен в среду в аэропорту Лондона после изменения маршрута, исчерпан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель аэропорта Стэнстед.
"Самолет авиакомпании Ryanair был перенаправлен в лондонский аэропорт Стэнстед примерно в 08:55 (10:55 мск - прим. ТАСС). Самолет летел из Каунаса в Литве в аэропорт Лутон, он приземлился в безопасности в присутствии полиции графства Эссекс. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал представитель воздушной гавани.
"Обслуживание рейсов было на короткое время прервано, пока самолет садился и совершал руление к месту стоянки", - добавил собеседник агентства.
По его словам, ведется выяснение причин инцидента, но первая информация указывает на ошибочное срабатывание системы аварийного оповещения лайнера. "Как я понимаю, в Ryanair говорят о том, что они подозревают, что речь идет о ложном срабатывании системы аварийного оповещения. Это все, что мы знаем на этот момент", - сказал представитель аэропорта.
Для сопровождения борта в небо были подняты истребители. "Королевские ВВС могут подтвердить, что истребители Typhoon были подняты с авиабазы Конингсби (графство Линкольншир), чтобы перехватить гражданский самолет, который благополучно был сопровожден до посадки в аэропорту Стэнстед", - сказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь британских ВВС.
Он подтвердил при этом, что при выполнении задания истребители преодолели звуковой барьер - на это в социальных сетях успели пожаловаться местные жители. Typhoon предназначен для осуществления полетов на сверхзвуковой скорости, поэтому мы сожалеем о доставленных любых неудобствах местным жителям", - отметил пресс- секретарь ВВС.