"Черный ящик" разбившегося в Казахстане Ан-28 отправят на экспертизу в Москву

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АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. "Черный ящик" и обломки самолета Ан-28, потерпевшего крушение в Алматинской области Казахстана, направят на экспертизу в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву. Об этом в среду сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр на брифинге в Алма-Ате.
"На месте уже найдены все фрагменты и обломки, все средства полетной информации, которые будут отправлены в международные организации для полного и тщательного изучения, в частности, в МАК в городе Москве. Все фрагменты будут хранится до окончания работы специалистов межгосударственного авиакомитета. По окончании расследования происшествия результаты будут опубликованы в открытом доступе", - рассказал Скляр.
По его словам, самолет находился в постоянном снижении, вплоть до столкновения с землей. "На момент катастрофы судно имело сертификат летной годности до июля 2018 года. Самолет может перевозить до 17 пассажиров и не относится к судам малой авиации", - пояснил вице-министр.