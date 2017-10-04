СК предложил ввести в УК статью, предусматривающую ответственность за врачебные ошибки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и ввести ответственность за преступления, совершенные медработниками. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным.

По ее словам, участники заседания отметили, что зачастую довольно сложно квалифицировать ятрогенные преступления. В основном, они квалифицируются как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 109 УК РФ).

"Это достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям. В этой связи предложено разработать проект изменений в Уголовный кодекс в части введения специальной нормы, предусматривающей ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи", - сообщила Петренко.

Она добавила, что эта норма также позволит объективно оценивать динамику ятрогенных преступлений и выяснять обстоятельства совершения таких преступлений не только по конкретному уголовному делу, но и в региональном масштабе.

Немедленное реагирование

По словам Бастрыкина, следователи обязаны немедленно реагировать на сигналы о врачебной халатности и информировать органы здравоохранения и общественность о причинах и условиях совершения ятрогенных преступлений. При этом процессуальные решения следователей должны быть объективными. "Для этого следователю необходимо иметь не только ясное представление о специфике врачебной деятельности, но и в совершенстве владеть ведомственными нормативными актами Минздрава России, хорошо знать возможности судмедэкспертизы и четко формулировать вопросы, которые необходимо поставить перед судебными экспертами", - цитирует Петренко главу СК.

Предложения Минздрава

На совещании директор департамента экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксана Гусева заявила о готовности проанализировать расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками, и внести изменения в нормативные правовые акты Минздрава для оперативного и полного проведения экспертиз по данным уголовным делам. Она также предложила помощь специалистов министерства в обучении следователей методике выяснения обстоятельств, связанных с врачебными ошибками.

В этой связи Бастрыкин поручил академии СК и подразделению процессуального контроля центрального аппарата ведомства подготовить предложения по внесению изменений в законодательство и совместно с Минздравом России проработать меры, которые помогут оперативно фиксировать и расследовать ятрогенные преступления. По его поручению на базе академии СК откроются обучающие программы по их расследованию, в которых будут задействованы специалисты Минздрава.

Рост числа обращений

Бастрыкин отметил существенный рост ятрогенных преступлений в Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Амурской, Магаданской и Архангельской областях и Ненецком автономном округе. Большинство обращений граждан затрагивают, как и прежде, такие направления медицины, как акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология и реаниматология, педиатрия, травматология, кардиология.