Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Тверской стрелок" считает вынесенный ему приговор слишком суровым

Происшествия
4 октября, 16:55 UTC+3 ТВЕРЬ 4, октября. /ТАСС

Сергей Егоров был приговорен к пожизненному заключению. Сам он в ходе судебных заседаний просил приговорить его к смертной казни

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 4 октября. /ТАСС/. Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в садовом товариществе в Тверской области Сергей Егоров считает, что суд вынес слишком суровый приговор, сообщили в среду в пресс-службе Тверского областного суда.

Сам Егоров в ходе судебных заседаний просил приговорить его к смертной казни.

"Приговор чрезмерно суров и подлежит изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно", - процитировали в пресс-службе текст апелляции Егорова.

Там добавили, что, согласно жалобе, Егоров считает, что суд в ходе заседаний не учел смягчающих обстоятельств в деле, таких как противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, сотрудничество с правоохранительными органами. Кроме того, осужденный полагает, что в отношении него не полностью проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

В суде также отметили, что прокурор подал возражение на апелляцию и попросил суд оставить приговор без изменения. Родственники жертв преступления также высказались против смягчения приговора Егорову.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Егорова Тимофей Щербаков, он и подсудимый намерены обжаловать приговор. При этом адвокат отмечал, что считает вынесенный его подзащитному приговор "обоснованным и справедливым", однако отметил, что будет действовать так, как считает нужным Егоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Массовое убийство в Тверской области
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Гендиректор ОЗХО: зарин применялся в Хан-Шейхуне за пять дней до авиаудара
5
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама