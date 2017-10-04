"Тверской стрелок" считает вынесенный ему приговор слишком суровым

ТВЕРЬ, 4 октября. /ТАСС/. Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в садовом товариществе в Тверской области Сергей Егоров считает, что суд вынес слишком суровый приговор, сообщили в среду в пресс-службе Тверского областного суда.

Сам Егоров в ходе судебных заседаний просил приговорить его к смертной казни.

"Приговор чрезмерно суров и подлежит изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно", - процитировали в пресс-службе текст апелляции Егорова.

Там добавили, что, согласно жалобе, Егоров считает, что суд в ходе заседаний не учел смягчающих обстоятельств в деле, таких как противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, сотрудничество с правоохранительными органами. Кроме того, осужденный полагает, что в отношении него не полностью проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

В суде также отметили, что прокурор подал возражение на апелляцию и попросил суд оставить приговор без изменения. Родственники жертв преступления также высказались против смягчения приговора Егорову.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Егорова Тимофей Щербаков, он и подсудимый намерены обжаловать приговор. При этом адвокат отмечал, что считает вынесенный его подзащитному приговор "обоснованным и справедливым", однако отметил, что будет действовать так, как считает нужным Егоров.