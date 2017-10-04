Виновный в смерти ребенка из РФ норвежский врач может получить тюремный срок

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Врач Университетской больницы Хёукеланн в норвежском Бергене, из-за ошибки которого в сентябре скончался шестилетний россиянин, может получить наказание в виде тюремного заключения. Об этом сообщила в среду Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

По ее информации, полиция пока продолжает расследование дела. Врачу, виновному в произошедшем, может грозить до трех месяцев тюрьмы из-за введения в организм ребенка неправильного препарата. Ранее там, однако, не исключили, что, если медику предъявят обвинение в непредумышленном убийстве, он может получить тюремный срок до шести лет. "Мы продолжаем проводить расследование, [на данный момент] никто не задержан", - сообщила в среду полиция.

Кроме того, в этот же день свое заявление по поводу случившегося опубликовала норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения. Она, в частности, подчеркнула, что больница "не обеспечила надежное оказание помощи пациенту с онкологическим заболеванием, который проходил курс химиотерапии", а также указала, что врачу может быть вынесено предупреждение.

Врачебная ошибка, которая привела к смерти клеток мозга ребенка, была совершена в конце августа, когда мальчик проходил курс лечения от онкологического заболевания. Ему должны были ввести два применяемых при химиотерапии препарата - один в мозг через интравентрикулярный катетер, второй - внутривенно. Сотрудник больницы перепутал ампулы, в результате чего в мозг было введено не то лекарство, а мальчик вскоре впал в кому.

Через несколько дней врачи диагностировали у него смерть мозга, однако родители настояли на переводе ребенка в Осло для подтверждения диагноза. Столичные врачи, однако, также пришли к выводу, что помочь ребенку уже нельзя, и он был отключен от аппарата искусственного дыхания. Семья мальчика проживает в Норвегии, но в сентябре перевезла гроб с телом ребенка на родину, в Чечню.

В больнице Хёукеланн факт ошибки признали и сообщили о ней в службу надзора. Сразу после трагедии в больнице были приняты новые правила обращения с лекарственными препаратами при проведении подобных процедур. По данным местных СМИ, перепутавший лекарства врач продолжает работать в Университетской больнице Бергена.