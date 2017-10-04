Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: бизнесмену Джабраилову предъявили обвинение в хулиганстве

Происшествия
4 октября, 16:06 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Другой собеседник агентства сообщил, что в ближайшее время пройдет очередной допрос, в ходе которого бизнесмену могут предъявить окончательное обвинение

Поделиться
Материал из 1 страницы
Умар Джабраилов

Умар Джабраилов

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полиция предъявила обвинение российскому бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Смотрите также

Источник: следствие назначило Джабраилову психиатрическую экспертизу

МВД не принимало решения о выдаче Джабраилову наградного оружия

СМИ: Джабраилов сожалеет об инциденте со стрельбой в московском отеле

"Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - сказал он. По этой статье бизнесмену может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

По словам другого источника, в ближайшее время состоится очередной допрос Джабраилова, в ходе которого ему может быть предъявлено окончательное обвинение перед завершением следственных действий. "До ноября расследование уголовного дела в отношении Джабраилова может быть завершено", - уточнил собеседник агентства. Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов не стал комментировать эту информацию.

Вечером 29 августа Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы. Его доставили в отдел полиции и позже отпустили под подписку о невыезде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
5
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
Темы дня
Новости партнеров
Реклама