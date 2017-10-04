Источник: бизнесмену Джабраилову предъявили обвинение в хулиганстве

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полиция предъявила обвинение российскому бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
"Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - сказал он. По этой статье бизнесмену может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
По словам другого источника, в ближайшее время состоится очередной допрос Джабраилова, в ходе которого ему может быть предъявлено окончательное обвинение перед завершением следственных действий. "До ноября расследование уголовного дела в отношении Джабраилова может быть завершено", - уточнил собеседник агентства. Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов не стал комментировать эту информацию.
Вечером 29 августа Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы. Его доставили в отдел полиции и позже отпустили под подписку о невыезде.