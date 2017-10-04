Суд смягчил на 4 месяца приговор осужденному за нападение на полицейских на акции 26 марта

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд смягчил приговор в отношении участника несанкционированной акции 26 марта на Пушкинской площади Москвы Андрея Косых, осужденного на 4 года колонии за сопротивление сотрудникам полиции и применение к ним насилия. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Приговор Тверского суда изменить, признать смягчающим обстоятельство признания вины Косых и назначить наказание в виде 3 лет и 8 месяцев", - говорится в постановлении судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда.

9 августа Тверской суд Москвы признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Смягчающее обстоятельство

В ходе заседания защита осужденного просила изменить приговор и снизить Косых размер назначенного наказания. "Само преступление, совершенное моим подзащитным, является опасным для общества, однако приговор является чрезмерно суровым, учитывая его полное раскаяние и признание вины", - сказал защитник. Сам осужденный также попросил судебную коллегию Мосгорсуда о смягчении ему срока наказания. "Я совершил это преступление и признаю, но это не было умышленным покушением на сотрудников полиции", - подчеркнул Косых.

В свою очередь прокурор настаивал на законности ранее вынесенного решения судом первой инстанции и просил оставить это решение без изменений.

Косых обвиняется по ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия по отношении к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По версии следствия, он оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил одного из них кулаком по голове, а второго - ногой. В связи с тем, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, слушания в суде первой инстанции прошли в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Особо важное дело

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По уголовному делу были арестованы шесть человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых, Дмитрия Крепкина и Дмитрия Борисова к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу - к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии был осужден Шпаков, 20 июля на 2,5 года был осужден Зимовец.