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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу Марий Эл до середины декабря

Происшествия
4 октября, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей до 12 декабря бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталии Кожановой, которые обвиняются по делу о взятке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты отклонить", - огласила решение судья.

11 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Маркелову и Кожановой срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 12 декабря. Срок следствия по делу установлен до 3 февраля 2018 года.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки, Кожанова обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал находящегося на лечении в Израиле Криваша, он объявлен в международный розыск. Как отмечал ранее Маркелов, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" Кривашом. Фигуранты дела отвергают все обвинения.

Кроме того, в рамках уголовного дела Маркелова Следственный комитет России предъявил обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой. Она находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле. По данным СК, дело в отношении Долгушевой объединено в одно производство с делом экс-главы Марий Эл.

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